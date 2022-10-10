Мужчины бросились сдавать сперму в криобанки, но не факт, что жёнам её отдадут Оглавление Почему сперму могут не отдать Как правильно оформить сдачу спермы Что если сперму хотят использовать для суррогатного материнства Где и как долго хранится сданная сперма Как рассказал Лайфу глава одного из банков спермы, были случаи, когда законная супруга даже в суде не могла отстоять право на биоматериал умершего мужа. 5730 5730 Обложка © Shutterstock

Почему сперму могут не отдать

В нашей стране использование репродуктивного биоматериала законодательно чётко не урегулировано, объяснил в интервью Лайфу руководитель банка репродуктивных клеток "Репробанк" Автандил Чоговадзе. Сперма и яйцеклетки отнюдь не автоматически передаются по наследству родственникам владельцев, заверил он.

— В большинстве случаев потребуется участие как минимум нотариуса, а то и суда, чтобы, допустим, законная супруга могла воспользоваться биоматериалом мужа в случае его гибели, — говорит он.

До недавнего времени в основном сперму сдавали мужчины с онкологическими или какими-то другими очень серьёзными болезнями на случай, если утратят репродуктивную функцию после химиотерапии и других процедур. С недавних пор в криобанки всё чаще стали обращаться здоровые мужчины: им нужна гарантия, что при любом развитии событий на этой Земле родятся их дети.

Меж тем, как выясняется, всё гораздо проще, если сам владелец спермы обращается за ней в криобанк. Тогда ему её без проблем предоставят. Но если обращаются его родственники, ситуация может оказаться очень сложной.

— У нас были случаи, когда супруга не могла воспользоваться материалом своего супруга погибшего, потому что он либо как донорский материал недостаточно удовлетворял требованиям, либо не было необходимых документов, — сетует руководитель криобанка.

Как правильно оформить сдачу спермы

Фото © Shutterstock

Первое — это договор между пациентом и криобанком. В нём должно быть указано, кто именно может воспользоваться биоматериалом и с какими именно целями.

— Пациенты подписывают письменное согласие, не отличающееся по своей сути от тех документов, которые они подписывают в клиниках ЭКО непосредственно перед всеми процедурами. Что хотят и готовы нести ответственность за рождённого ребёнка и так далее, — говорит Автандил Чоговадзе.

Как подчеркнул глава криобанка, биоматериал для своей семьи "на всякий случай" относится к отдельной категории и не имеет никакого отношения к так называемой донорской сперме, которой может воспользоваться любая женщина. К этим двум категориям биоматериала предъявляются абсолютно разные законодательные требования. К примеру, для сдачи донорской спермы мужчина должен сдать целый список анализов и пройти карантин. Материал же, предназначенный конкретным людям, может быть сдан без указанных процедур. В этом случае мужчина сдаёт сперму уже не как донор, а как пациент.

Второе — желательно иметь заверенную у нотариуса доверенность, в которой опять же будут указаны имена людей, которым предоставляется право распоряжаться спермой.

И третье — очень желательно дополнительно написать завещание, поскольку юридически сперма вполне может считаться имуществом, которое можно передать по наследству.

— Мы рекомендуем всем пациентам указать сданный биоматериал в завещании, потому что это дополнительное нотариально заверенное волеизъявление и возможность потом, в том числе в суде, доказать возможность использования данного биоматериала, — отметил глава криобанка.

Что если сперму хотят использовать для суррогатного материнства

Фото © Shutterstock

Официально суррогатное материнство в России не запрещено, говорит Чоговадзе, особенно если услугами суррогатной матери желает воспользоваться супружеская пара, в которой женщина по медицинским причинам не может выносить ребёнка. Тем не менее стать родителями таким способом может оказаться очень и очень сложно.

— Минздрав в своих письмах разъяснял, что это не запрещено, это разрешено, однако у прокуратуры может быть несколько иное мнение, — предупреждает эксперт.

В частности, проблемы могут начаться, если для искусственного оплодотворения с последующим вынашиванием суррогатной матерью планируется использовать донорский биоматериал. В России редкая клиника соглашается на такую схему. Кроме того, очень сложная ситуация с точки зрения этики и права может возникнуть, если к услугам суррогатной матери хотят прибегнуть родители умершего мужчины ради появления на свет их внука.

— Но если это яйцеклетка супруги и сперма её умершего мужа, по идее это должно расцениваться как запрос от супружеской пары, то есть это не донорский материал, — считает глава криобанка.

Где и как долго хранится сданная сперма

Фото © Shutterstock

Клиник, специализирующихся непосредственно на хранении репродуктивного материала, в России всего несколько, но в принципе такие возможности есть практически у любой клиники, где делают ЭКО (искусственное оплодотворение), а их в стране более 150.

Ориентировочная цена вопроса: 10–15 тысяч рублей за процедуру сдачи спермы и до пяти тысяч рублей в год за хранение. Стоит упомянуть, что в Екатеринбурге одна из клиник недавно объявила о бесплатном приёме спермы и её хранении в течение трёх лет.

Сроки хранения биоматериала должны быть указаны в договоре.

— Пациент прописывает и оплачивает хранение до конкретного определённого момента. И если он дальше не продлевает это хранение, не оплачивает, то мы утилизируем биоматериал. Либо второй вариант — мы продолжаем его хранить с начислением долга пациента, — рассказал Автандил Чоговадзе.

То есть этой спермой смогут воспользоваться либо конкретные указанные в документах люди, либо никто. В категорию донорской спермы (то есть для всех желающих) этот биоматериал перевести никак не могут по выше указанным причинам различий в требованиях.

Фото © Shutterstock Как вы относитесь к суррогатному материнству? 0 Если эти дети растут у любящих родителей, — положительно Категорически против В данном случае поддерживаю этот вариант

Авторы Адель Романенкова