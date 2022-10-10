Власти сообщили об ударах по энергетической инфраструктуре Львовской области
Последствия ударов во Львовской области. Фото © Телеграм-канал Львів 24/7 | НОВИНИ
Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий сообщил об ударах по энергетической инфраструктуре региона.
"Зафиксированы удары по объектам энергетической инфраструктуры Львовской области. Жители Львовщины, оставайтесь в укрытиях, есть угроза новых ракетных ударов", — написал Козицкий в телеграм-канале.
В частности, во Львове прекращена подача горячей воды после остановки городских ТЭЦ, часть города без света, не работает треть светофоров.
"Зафиксирован взрыв на объекте критической инфраструктуры во Львове. Из-за отсутствия электроэнергии временно приостановлена работа городских ТЭЦ. Поэтому на данный момент горячая вода не подаётся", — написал в телеграм-канале мэр Львова Андрей Садовый.
Напомним, ранее Кличко сообщил о взрывах в центре Киева. По словам советника главы МВД Украины Антона Геращенко, одна из ударивших по городу ракет упала на улице Владимирской, где расположены офисы Службы безопасности Украины, а неподалёку находится офис президента Владимира Зеленского. Также СМИ сообщили о взрывах во многих других городах страны: Львове, Тернополе, Днепре, Харькове, в Житомирской, Винницкой, Полтавской, Ровенской, Хмельницкой, Черкасской, Николаевской и Киевской областях. Зеленский заявил, что воздушная тревога не утихает по всей Украине.