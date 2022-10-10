Власти сообщили об ударах по энергетической инфраструктуре Львовской области

Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий сообщил об ударах по энергетической инфраструктуре региона.

"Зафиксированы удары по объектам энергетической инфраструктуры Львовской области. Жители Львовщины, оставайтесь в укрытиях, есть угроза новых ракетных ударов", — написал Козицкий в телеграм-канале.

В частности, во Львове прекращена подача горячей воды после остановки городских ТЭЦ, часть города без света, не работает треть светофоров.