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10 октября, 08:24

Екатерина Александрова впервые в карьере вошла в топ-20 рейтинга WTA

Россиянка Екатерина Александрова впервые в карьере вошла в двадцатку сильнейших теннисисток мира, поднявшись с 21-й на 20-ю позицию. Обновлённая версия рейтинга WTA опубликована на сайте организации.

На прошлой неделе Александрова дошла до полуфинала турнира категории WTA 500 в чешской Остраве. На этой стадии 27-летняя спортсменка в упорнейшей борьбе уступила первой ракетке мира Иге Свёнтек из Польши со счётом 6:7 (5:7), 6:2, 4:6.

На равных с безоговорочным лидером: Александрова в упорнейшей борьбе уступила первой ракетке мира на пути к финалу

На равных с безоговорочным лидером: Александрова в упорнейшей борьбе уступила первой ракетке мира на пути к финалу

Первой ракеткой России осталась Дарья Касаткина, занимающая 11-е место в рейтинге WTA. Вероника Кудерметова сохранила 12-ю позицию, Людмила Самсонова идёт 23-й.

Помимо Свёнтек в топ-5 сильнейших теннисисток мира входят Унс Джабир из Туниса, эстонка Анетт Контавейт, представительница Испании Паула Бадоса и Арина Соболенко из Белоруссии.

Обложка ©

WTA

Роман Фейгин

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