Екатерина Александрова впервые в карьере вошла в топ-20 рейтинга WTA

Россиянка Екатерина Александрова впервые в карьере вошла в двадцатку сильнейших теннисисток мира, поднявшись с 21-й на 20-ю позицию. Обновлённая версия рейтинга WTA опубликована на сайте организации.

На прошлой неделе Александрова дошла до полуфинала турнира категории WTA 500 в чешской Остраве. На этой стадии 27-летняя спортсменка в упорнейшей борьбе уступила первой ракетке мира Иге Свёнтек из Польши со счётом 6:7 (5:7), 6:2, 4:6.

Первой ракеткой России осталась Дарья Касаткина, занимающая 11-е место в рейтинге WTA. Вероника Кудерметова сохранила 12-ю позицию, Людмила Самсонова идёт 23-й.