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10 октября, 08:34

Путин поручил губернаторам тщательно контролировать проведение частичной мобилизации

Президент РФ Владимир Путин призвал губернаторов российских регионов держать под постоянным контролем вопросы соблюдения законодательства при проведении мобилизационных мероприятий и поддержке семей россиян, которые сейчас несут службу. Такое заявление он сделал в ходе встречи с избранными главами субъектов.

Путин призвал губернаторов контролировать проведение частичной мобилизации. Видео © LIFE

"Очень важный момент — прошу вас держать под постоянным контролем вопросы соблюдения законодательства при проведении частичной мобилизации, а также оказание необходимой помощи, поддержки семьям мобилизованных", — сказал глава государства.

Путин также подчеркнул, что все принятые решения в ходе совещания, в том числе и соцгарантии, выплаты, допподдержка из региональных бюджетов семьям солдат, сержантов и офицеров, которые сейчас служат, пополняют ряды ВС РФ, должны неукоснительно выполняться.

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Обложка ©

LIFE

Александр Юнашев

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