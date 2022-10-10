Путин поручил губернаторам тщательно контролировать проведение частичной мобилизации
Президент РФ Владимир Путин призвал губернаторов российских регионов держать под постоянным контролем вопросы соблюдения законодательства при проведении мобилизационных мероприятий и поддержке семей россиян, которые сейчас несут службу. Такое заявление он сделал в ходе встречи с избранными главами субъектов.
Путин призвал губернаторов контролировать проведение частичной мобилизации. Видео © LIFE
"Очень важный момент — прошу вас держать под постоянным контролем вопросы соблюдения законодательства при проведении частичной мобилизации, а также оказание необходимой помощи, поддержки семьям мобилизованных", — сказал глава государства.
Путин также подчеркнул, что все принятые решения в ходе совещания, в том числе и соцгарантии, выплаты, допподдержка из региональных бюджетов семьям солдат, сержантов и офицеров, которые сейчас служат, пополняют ряды ВС РФ, должны неукоснительно выполняться.
Ранее Владимир Путин заявил, что бестолковщины при частичной мобилизации достаточно, но сейчас есть возможность разобраться со всеми проблемами, которые накапливались в этой сфере достаточно долго.
LIFE