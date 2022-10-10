Путин поручил главам регионов обеспечить функционирование экономик, несмотря на санкции

Вновь избранные главы российских регионов должны обеспечить функционирование экономик своих субъектов, несмотря на введённые против России санкции. Такое поручение им дал президент РФ Владимир Путин в ходе встречи в формате видео-конференц-связи.

"Даже в жёстких условиях санкционных ограничений нужно обеспечить полноценное функционирование региональных экономик. В целом это у вас у всех получается сегодня", — сказал глава государства.

По словам Путина, безусловное выполнение социальных обязательств стоит во главе угла всех задач.