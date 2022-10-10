Аксёнов заявил об изменении подходов к проведению спецоперации на Украине
Российские власти изменили подходы к проведению специальной военной операции на Украине. Об этом в телеграм-канале заявил губернатор Крыма Сергей Аксёнов.
"С самого утра хорошие новости: подходы к проведению специальной военной операции изменены", — написал он.
Аксёнов добавил, что ещё с первых дней спецоперации на Украине говорил о необходимости мер по уничтожению инфраструктуры врага. Так, если бы они начиная с 24 февраля принимались ежедневно, то СВО завершилась бы ещё в мае, а Киев уже был бы разгромлен. Губернатор выразил надежду, что отныне темпы спецоперации сбавляться не будут.
Напомним, мэр Киева Виталий Кличко сообщил сегодня о взрывах в центре украинской столицы. По словам советника главы МВД Украины Антона Геращенко, одна из ударивших по Киеву ракет упала на улице Владимирской, где расположены офисы Службы безопасности Украины, также неподалёку находится офис президента Владимира Зеленского. Взрывы случились во многих областях страны. Владимир Зеленский сообщил о сохраняющейся воздушной тревоге по всей Украине.
Telegram / Аксёнов Z 82