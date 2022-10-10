Аксёнов заявил об изменении подходов к проведению спецоперации на Украине

Аксёнов добавил, что ещё с первых дней спецоперации на Украине говорил о необходимости мер по уничтожению инфраструктуры врага. Так, если бы они начиная с 24 февраля принимались ежедневно, то СВО завершилась бы ещё в мае, а Киев уже был бы разгромлен. Губернатор выразил надежду, что отныне темпы спецоперации сбавляться не будут.