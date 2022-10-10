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10 октября, 08:54

Кадыров: Теперь я на все 100% доволен проведением спецоперации

После серии ракетных ударов по инфраструктуре Украины глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что "теперь на все сто процентов доволен" проведением российской спецоперации. Он также обратился к украинскому президенту Владимиру Зеленскому, напомнив, что Киев восемь лет бомбит мирных людей в Донбассе.

"А как ты, лох-Зеленский, думал: тебе можно, а другим нельзя? То есть восемь лет бомбить мирных людей, уничтожать инфраструктуру городов ЛДНР, покрывать снарядами атомную станцию, взрывать мосты, обстреливать важные объекты было можно, а как прилетело на твою голову, так вдруг стало никому нельзя?" — написал Кадыров в телеграм-канале.

Он посоветовал украинскому лидеру бежать, не оглядываясь, в сторону Запада, "пока не прилетело".

Аксёнов заявил об изменении подходов к проведению спецоперации на Украине

Аксёнов заявил об изменении подходов к проведению спецоперации на Украине

Напомним, сегодня утром Виталий Кличко сообщил о взрывах в центре Киева. По словам советника главы МВД Украины Антона Геращенко, одна из ударивших по городу ракет упала на улице Владимирской, где расположены офисы Службы безопасности Украины, а неподалёку находится офис президента Владимира Зеленского. Также СМИ сообщили о взрывах во многих других городах и областях страны: Львове, Тернополе, Днепре, Харькове, в Житомирской, Винницкой, Полтавской, Ровенской, Хмельницкой, Черкасской, Николаевской и Киевской областях. Зеленский заявил, что воздушная тревога не утихает по всей Украине.

Обложка ©

ТАСС / Елена Афонина

Александра Вишнякова

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