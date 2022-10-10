Кадыров: Теперь я на все 100% доволен проведением спецоперации

После серии ракетных ударов по инфраструктуре Украины глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что "теперь на все сто процентов доволен" проведением российской спецоперации. Он также обратился к украинскому президенту Владимиру Зеленскому, напомнив, что Киев восемь лет бомбит мирных людей в Донбассе.

"А как ты, лох-Зеленский, думал: тебе можно, а другим нельзя? То есть восемь лет бомбить мирных людей, уничтожать инфраструктуру городов ЛДНР, покрывать снарядами атомную станцию, взрывать мосты, обстреливать важные объекты было можно, а как прилетело на твою голову, так вдруг стало никому нельзя?" — написал Кадыров в телеграм-канале.