Путин: Готовность россиян помогать новым регионам является признаком сплочённости общества
Готовность помогать новым регионам РФ ярко показывает сплочённость российского общества. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
Желание восстановить мир на освобождённых территориях — это яркое проявление консолидации, считает глава государства.
"Консолидация, сплочённость нашего общества ярко проявляются в готовности прийти на помощь новым субъектам Федерации, восстановить мирную жизнь на освобождённых территориях. Регионы собирают гуманитарные грузы, берут шефство над населёнными пунктами или целыми районами", — сказал Владимир Путин на встрече по видеосвязи с избранными на сентябрьских выборах главами регионов.
Президент выразил уверенность, что сограждане чувствуют столь нужную им поддержку, а также поблагодарил всех, кто участвует в восстановлении и развитии новых российских территорий.
Ранее Лайф сообщал о том, что Владимир Путин поручил вновь избранным главам российских регионов обеспечить функционирование экономик своих субъектов, несмотря на введённые против России санкции.
Официальный сайт президента России