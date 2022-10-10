Ракета угодила в склад украинской косметики Lamel, праздновавшей подрыв Крымского моста
В Киеве уничтожен склад косметической компании Lamel, праздновавшей взрыв на Крымском мосту
Разрушенный склад косметики Lamel. Обложка © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / iaromenko_natalia
Одна из ракет прилетела в склад косметического бренда Lamel в Киеве. Об этом сообщила основательница фирмы Наталья Яроменко.
На опубликованном снимке видно полностью разрушенное и горящее здание. Причём удар случился после того, как компания призвала отпраздновать подрыв Крымского моста подборкой "огненных" макияжей.
"Золотое яблоко" и "Рив Гош" изъяли из продажи косметику Lamel из-за реакции на подрыв Крымского моста
Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль заявил о повреждении 11 важных инфраструктурных объектов. Происшествия зафиксированы в восьми регионах и Киеве.
Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в центре города. По словам советника главы МВД Украины Антона Геращенко, одна из ударивших по столице ракет упала на улице Владимирской, где расположены офисы Службы безопасности Украины, также неподалёку находится офис украинского президента. Взрывы случились во многих областях страны.