Ракета угодила в склад украинской косметики Lamel, праздновавшей подрыв Крымского моста

Одна из ракет прилетела в склад косметического бренда Lamel в Киеве. Об этом сообщила основательница фирмы Наталья Яроменко.

На опубликованном снимке видно полностью разрушенное и горящее здание. Причём удар случился после того, как компания призвала отпраздновать подрыв Крымского моста подборкой "огненных" макияжей.

Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль заявил о повреждении 11 важных инфраструктурных объектов. Происшествия зафиксированы в восьми регионах и Киеве.