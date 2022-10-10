Работников футбольного стадиона "Локомотива" эвакуировали после звонка с угрозами

На столичной "РЖД-арене", где домашние матчи проводят футболисты "Локомотива", произошла эвакуация персонала после анонимного звонка с угрозами. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник.

Сотрудники правоохранительных органов эвакуировали всех работников стадиона в Черкизове. По факту звонков с угрозами ведётся проверка.