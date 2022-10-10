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10 октября, 09:38

Работников футбольного стадиона "Локомотива" эвакуировали после звонка с угрозами

На столичной "РЖД-арене", где домашние матчи проводят футболисты "Локомотива", произошла эвакуация персонала после анонимного звонка с угрозами. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник.

Сотрудники правоохранительных органов эвакуировали всех работников стадиона в Черкизове. По факту звонков с угрозами ведётся проверка.

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Арена была построена в 2002 году в районе Преображенское в Восточном административном округе Москвы. Помимо "Локомотива" на ней играет и сборная России по футболу. В сезоне 2013/2014 в Черкизове проводил домашние матчи "Спартак".

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ФК "Локомотив"

Роман Фейгин

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