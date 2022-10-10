РФС может наказать "Спартак" за поведение болельщиков на матче с "Крыльями Советов"

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС на ближайшем заседании рассмотрит поведение фанатов московского "Спартака" во время встречи 12-го тура чемпионата России против самарских "Крыльев Советов". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу комитета Артура Григорьянца.

Матч между "Спартаком" и "Крыльями Советов" состоялся накануне на столичной "Открытие банк арене". Крупную победу со счётом 5:2 одержали красно-белые. В их составе по дублю оформили Квинси Промес и Александр Соболев.

"Болельщики "Спартака" на матче с "Крыльями Советов" скандировали ненормативную лексику", — сказал Григорьянц.