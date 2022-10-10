РФС может наказать "Спартак" за поведение болельщиков на матче с "Крыльями Советов"
Контрольно-дисциплинарный комитет РФС на ближайшем заседании рассмотрит поведение фанатов московского "Спартака" во время встречи 12-го тура чемпионата России против самарских "Крыльев Советов". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу комитета Артура Григорьянца.
Матч между "Спартаком" и "Крыльями Советов" состоялся накануне на столичной "Открытие банк арене". Крупную победу со счётом 5:2 одержали красно-белые. В их составе по дублю оформили Квинси Промес и Александр Соболев.
"Болельщики "Спартака" на матче с "Крыльями Советов" скандировали ненормативную лексику", — сказал Григорьянц.
После 12 туров РПЛ "Спартак" занимает третье место в таблице. У команды испанского специалиста Гильермо Абаскаля 25 очков. В следующем матче чемпионата России красно-белые 16 октября сыграют с ЦСКА.
ФК "Спартак"