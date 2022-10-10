Захарова: Зеленский хочет выступить на встрече G7 с новым номером

Президент Украины Владимир Зеленский намерен выступить на встрече G7 с новым номером. Таким мнением поделилась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя сообщения о том, что глава Незалежной договорился с канцлером ФРГ Олафом Шольцем о срочной встрече "Большой семёрки".