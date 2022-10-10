Захарова: Зеленский хочет выступить на встрече G7 с новым номером
Захарова прокомментировала намерение Зеленского выступить на встрече G7
Президент Украины Владимир Зеленский намерен выступить на встрече G7 с новым номером. Таким мнением поделилась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя сообщения о том, что глава Незалежной договорился с канцлером ФРГ Олафом Шольцем о срочной встрече "Большой семёрки".
"С новым номером", — дополнила Захарова эту новость.
Напомним, мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в центре города. По словам советника главы МВД Украины Антона Геращенко, одна из ударивших по столице ракет упала на улице Владимирской, где расположены офисы Службы безопасности Украины, также неподалёку находится офис украинского президента. Взрывы случились во многих областях страны. Владимир Зеленский сообщил о сохраняющейся воздушной тревоге по всей Украине.
ТАСС / Пресс-служба МИД РФ