Украинцев предупредили о задержке поездов из-за повреждения сети на западе страны

Повреждена контактная сеть железной дороги на западе Украины, возможна задержка поездов. Об этом сообщает пресс-служба оператора железных дорог Незалежной "Укрзализныця" в телеграм-канале.

"Укрзализныця" предупреждает о возможности задержки поездов западного направления в связи с повреждением контактной сети", — говорится в сообщении.

Также в компании отметили, что в настоящее время готовятся резервные локомотивы для обеспечения бесперебойного движения. При этом все украинские вокзалы продолжают работать в штатном режиме, добавили там.