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10 октября, 09:34
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Украинцев предупредили о задержке поездов из-за повреждения сети на западе страны

Оператор железных дорог Украины сообщил о повреждении контактной сети на западе страны

Повреждена контактная сеть железной дороги на западе Украины, возможна задержка поездов. Об этом сообщает пресс-служба оператора железных дорог Незалежной "Укрзализныця" в телеграм-канале.

"Укрзализныця" предупреждает о возможности задержки поездов западного направления в связи с повреждением контактной сети", — говорится в сообщении.

Также в компании отметили, что в настоящее время готовятся резервные локомотивы для обеспечения бесперебойного движения. При этом все украинские вокзалы продолжают работать в штатном режиме, добавили там.

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Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что под угрозой находится вся энергосистема страны. Он также предупредил, что "сейчас могут быть временные перебои с электричеством". Напомним, сегодня утром взрывы раздались в Киеве, Днепре, Житомире и Хмельницком. Также, согласно сообщениям украинских медиа, подверглись обстрелам Тернополь, Львов, Харьков, Кривой Рог и другие города. Зеленский также сообщил о сохраняющейся воздушной тревоге по всей Незалежной.

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Telegram / "Укрзализныця"

Наталья Исакова

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