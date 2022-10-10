Украинцев предупредили о задержке поездов из-за повреждения сети на западе страны
Оператор железных дорог Украины сообщил о повреждении контактной сети на западе страны
Повреждена контактная сеть железной дороги на западе Украины, возможна задержка поездов. Об этом сообщает пресс-служба оператора железных дорог Незалежной "Укрзализныця" в телеграм-канале.
"Укрзализныця" предупреждает о возможности задержки поездов западного направления в связи с повреждением контактной сети", — говорится в сообщении.
Также в компании отметили, что в настоящее время готовятся резервные локомотивы для обеспечения бесперебойного движения. При этом все украинские вокзалы продолжают работать в штатном режиме, добавили там.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что под угрозой находится вся энергосистема страны. Он также предупредил, что "сейчас могут быть временные перебои с электричеством". Напомним, сегодня утром взрывы раздались в Киеве, Днепре, Житомире и Хмельницком. Также, согласно сообщениям украинских медиа, подверглись обстрелам Тернополь, Львов, Харьков, Кривой Рог и другие города. Зеленский также сообщил о сохраняющейся воздушной тревоге по всей Незалежной.
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