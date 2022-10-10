Украинский политик проговорился пранкерам, что удар по Крымскому мосту невозможен без США

Украинский политик (один из главных военных функционеров, председатель Ассоциации оборонных предприятий страны) Сергей Пашинский признался, что взрывы, подобные тем, что случились на Крымском мосту, невозможны без одобрения США. Об этом он проговорился в разговоре с российскими пранкерами Вованом и Лексусом, которые представились бывшим послом США в РФ Майклом Макфолом.

Украинский политик признался, что удар по Крымскому мосту невозможен без одобрения США. Видео © Telegram-канал Вована и Лексуса

"Как только вы мне скажете, что США одобряют подрыв Крымского моста, ситуация может двигаться. Мне достаточно устного сообщения. Мы не хотим брать на себя такую ответственность", — сказал Пашинский в разговоре, состоявшемся до взрыва на Крымском мосту.

При этом он не стал прогнозировать ответные действия России на подобные удары. Лже-Макфол поинтересовался у политика о диверсиях Украины в Крыму. Пашинский не стал подробно комментировать этот вопрос, пообещав сделать это при личной встрече.

"Мы готовим несколько операций. Моя позиция следующая: мы должны и обязаны наших американских партнёров ставить в известность. И те операции, которые, например, веду я, у меня есть возможность самому вести операции, я через свои каналы информирую ЦРУ о своих намерениях. Потому что я прекрасно понимаю, что США тоже несут ответственность и имеют право вето на все наши операции", — сказал политик.