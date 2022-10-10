G7 соберёт экстренное заседание по просьбе Зеленского
Зеленский заявил, что Шольц по его просьбе соберёт срочное заседание G7
Канцлер Германии Олаф Шольц по просьбе украинского президента Владимира Зеленского срочно созовёт заседание группы стран G7. Сам Зеленский рассчитывает выступить на нём.
"Договорились с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, председательствующим в G7, о срочном заседании группы", — написал президент Украины в "Твиттере" после разговора с главой немецкого кабмина.
Также стороны обсудили вопросы усиления давления на Россию и помощи в восстановлении повреждённой инфраструктуры.
Напомним, мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в центре города. По словам советника главы МВД Украины Антона Геращенко, одна из ударивших по столице ракет упала на улице Владимирской, где расположены офисы Службы безопасности Украины, также неподалёку находится офис украинского президента. Взрывы случились во многих областях страны. Владимир Зеленский сообщил о сохраняющейся воздушной тревоге по всей Украине.
Twitter / Володимир Зеленський