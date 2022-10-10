G7 соберёт экстренное заседание по просьбе Зеленского

Канцлер Германии Олаф Шольц по просьбе украинского президента Владимира Зеленского срочно созовёт заседание группы стран G7. Сам Зеленский рассчитывает выступить на нём.

"Договорились с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, председательствующим в G7, о срочном заседании группы", — написал президент Украины в "Твиттере" после разговора с главой немецкого кабмина.