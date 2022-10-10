В России зарегистрировали минимум новых случаев ковида с 3 августа

В России за сутки зарегистрировали 15 661 случай коронавируса. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с распространением болезни.

За тот же период с инфекцией госпитализировали 724 человека, а выздоровело — 24 819. Общее число пациентов, победивших ковид, достигло 20 439 043. Всего в России выявили 21 218 993 случая заражения коронавирусом, зафиксировано 388 295 летальных случаев, из которых 96 — за последние сутки.