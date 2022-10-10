Лукашенко пригрозил Киеву серьёзным ответом в случае ударов по территории Белоруссии

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Минск по неофициальным каналам предупредили о готовящемся ударе по республике с территории Украины. Он поручил уведомить Киев, что ответ на такие действия будет жёстким, пишет пресс-служба главы государства.

Лукашенко в ходе совещания по вопросам безопасности с военно-силовым блоком подчеркнул, что необходимо определить меры для укрепления безопасности государства. Особенно нужно учесть быстро меняющуюся обстановку. Так, вчера ему сообщили, что по стране будет нанесён удар.

"Было заявлено: "Мы сделаем так, что это будет Крымский мост – 2". Мой ответ был прост: "Доведите президенту Украины и другим умалишённым, что Крымский мост им покажется цветочками, если они прикоснутся своими грязными руками хоть к одному метру нашей территории", — сказал Лукашенко.