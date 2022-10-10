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10 октября, 09:25

Лукашенко пригрозил Киеву серьёзным ответом в случае ударов по территории Белоруссии

Лукашенко: Белоруссию предупредили о готовящемся ударе с Украины

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Минск по неофициальным каналам предупредили о готовящемся ударе по республике с территории Украины. Он поручил уведомить Киев, что ответ на такие действия будет жёстким, пишет пресс-служба главы государства.

Лукашенко в ходе совещания по вопросам безопасности с военно-силовым блоком подчеркнул, что необходимо определить меры для укрепления безопасности государства. Особенно нужно учесть быстро меняющуюся обстановку. Так, вчера ему сообщили, что по стране будет нанесён удар.

"Было заявлено: "Мы сделаем так, что это будет Крымский мост – 2". Мой ответ был прост: "Доведите президенту Украины и другим умалишённым, что Крымский мост им покажется цветочками, если они прикоснутся своими грязными руками хоть к одному метру нашей территории", — сказал Лукашенко.

США уличили в поддержке Украины при атаке на Крымский мост

США уличили в поддержке Украины при атаке на Крымский мост

В субботу, 8 октября, на Крымском мосту произошёл подрыв грузовика, из-за чего было разрушено дорожное полотно. По данным СКР, погибло три человека, позже СМИ сообщили о пяти жертвах. В связи с ЧП на Крымском мосту по поручению президента Владимира Путина была создана правительственная комиссия, её возглавил вице-премьер Марат Хуснуллин.

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Сайт президента Белоруссии

Светлана Оперук

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