Лукашенко пригрозил Киеву серьёзным ответом в случае ударов по территории Белоруссии
Лукашенко: Белоруссию предупредили о готовящемся ударе с Украины
Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Минск по неофициальным каналам предупредили о готовящемся ударе по республике с территории Украины. Он поручил уведомить Киев, что ответ на такие действия будет жёстким, пишет пресс-служба главы государства.
Лукашенко в ходе совещания по вопросам безопасности с военно-силовым блоком подчеркнул, что необходимо определить меры для укрепления безопасности государства. Особенно нужно учесть быстро меняющуюся обстановку. Так, вчера ему сообщили, что по стране будет нанесён удар.
"Было заявлено: "Мы сделаем так, что это будет Крымский мост – 2". Мой ответ был прост: "Доведите президенту Украины и другим умалишённым, что Крымский мост им покажется цветочками, если они прикоснутся своими грязными руками хоть к одному метру нашей территории", — сказал Лукашенко.
В субботу, 8 октября, на Крымском мосту произошёл подрыв грузовика, из-за чего было разрушено дорожное полотно. По данным СКР, погибло три человека, позже СМИ сообщили о пяти жертвах. В связи с ЧП на Крымском мосту по поручению президента Владимира Путина была создана правительственная комиссия, её возглавил вице-премьер Марат Хуснуллин.
Сайт президента Белоруссии