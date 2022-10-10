Александр Лукашенко провёл совещание с военными по вопросу безопасности Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко проводит совещание с военными и силовиками по вопросу мер для укрепления безопасности государства. Об этом сообщил близкий к пресс-службе главы республики Telegram-канал "Пул Первого".

Встреча началась в 11:00. Лукашенко сообщил её участникам о том, что обстановка меняется быстро. По его словам, накануне страну по неофициальным каналам предупредили о возможном ударе с территории Украины.

"Как было заявлено: "Мы сделаем так, что это будет "Крымский мост – 2". Мой ответ был прост: "Доведите президенту Украины и другим умалишённым, что Крымский мост им покажется цветочками, если они прикоснутся своими грязными руками хоть к одному метру нашей территории", — передаёт Telegram-канал слова белорусского лидера.

Военным, спецслужбам и силовикам Белоруссии поручили представить предложения по усилению безопасности территории страны. При этом Лукашенко предостерёг от "перенапряжения общества".