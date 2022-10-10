Александр Лукашенко провёл совещание с военными по вопросу безопасности Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко проводит совещание с военными и силовиками по вопросу мер для укрепления безопасности государства. Об этом сообщил близкий к пресс-службе главы республики Telegram-канал "Пул Первого".
Встреча началась в 11:00. Лукашенко сообщил её участникам о том, что обстановка меняется быстро. По его словам, накануне страну по неофициальным каналам предупредили о возможном ударе с территории Украины.
"Как было заявлено: "Мы сделаем так, что это будет "Крымский мост – 2". Мой ответ был прост: "Доведите президенту Украины и другим умалишённым, что Крымский мост им покажется цветочками, если они прикоснутся своими грязными руками хоть к одному метру нашей территории", — передаёт Telegram-канал слова белорусского лидера.
Военным, спецслужбам и силовикам Белоруссии поручили представить предложения по усилению безопасности территории страны. При этом Лукашенко предостерёг от "перенапряжения общества".
Как рассказывал Лайф, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил чиновников, что не собирается бегать по магазинам, чтобы проверять уровень цен на товары.