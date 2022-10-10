Власти Херсонской области заявили об отражении атак ВСУ
Стремоусов: Атаки ВСУ в регионе отбиты, продвижение украинских войск заглохло
Все атаки ВСУ в Херсонской области отбиты, продвижение украинских войск заглохло. Об этом заявил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.
"Ситуация стабильная. В Херсоне никакой паники нет. Логистика работает в обычном режиме. Продукты питания есть. Херсонская группировка усиливается. Сдача Херсона невозможна", — написал он в телеграм-канале.
Отметим, что в начале октября ВСУ предприняли попытку контрнаступления в северной части Херсонской области, заняв населённые пункты в серой зоне. Продвижение украинских группировок было остановлено. Ранее Стремоусов сообщал, что в одном их занятых сёл, которое контролируется наёмниками из стран НАТО, бойцы киевского режима расстреляли 16 мирных жителей.
Ранее Лайф рассказывал, как ВСУ ударили из РСЗО HIMARS по автобусу в Херсонской области, в результате трагедии погибло четыре человека. Кроме того, трое мирных жителей получили ранения.
ТАСС / Сергей Бобылев