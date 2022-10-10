Власти Херсонской области заявили об отражении атак ВСУ

Все атаки ВСУ в Херсонской области отбиты, продвижение украинских войск заглохло. Об этом заявил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.

"Ситуация стабильная. В Херсоне никакой паники нет. Логистика работает в обычном режиме. Продукты питания есть. Херсонская группировка усиливается. Сдача Херсона невозможна", — написал он в телеграм-канале.

Отметим, что в начале октября ВСУ предприняли попытку контрнаступления в северной части Херсонской области, заняв населённые пункты в серой зоне. Продвижение украинских группировок было остановлено. Ранее Стремоусов сообщал, что в одном их занятых сёл, которое контролируется наёмниками из стран НАТО, бойцы киевского режима расстреляли 16 мирных жителей.