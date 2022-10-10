Находящийся в Киеве еврокомиссар Рейндерс спустился в убежище из-за воздушной тревоги

Находящийся в настоящий момент в Киеве еврокомиссар по юридическим вопросам Дидье Рейндерс был вынужден спуститься в убежище из-за воздушной тревоги. Об этом он сообщил в "Твиттере".

"Серия взрывов в центре города Киева [была слышна] сегодня утром. Благодаря быстрой реакции сотрудников службы безопасности меня и мою команду перевели в убежище при отеле. Мы в безопасности и ждём обновлений", — написал он.