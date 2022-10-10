Находящийся в Киеве еврокомиссар Рейндерс спустился в убежище из-за воздушной тревоги
Члены ЕК в убежище отеля в Киеве. Обложка © Twitter / dreynders
Находящийся в настоящий момент в Киеве еврокомиссар по юридическим вопросам Дидье Рейндерс был вынужден спуститься в убежище из-за воздушной тревоги. Об этом он сообщил в "Твиттере".
"Серия взрывов в центре города Киева [была слышна] сегодня утром. Благодаря быстрой реакции сотрудников службы безопасности меня и мою команду перевели в убежище при отеле. Мы в безопасности и ждём обновлений", — написал он.
Напомним, о взрывах в центре Киева ранее сообщил мэр Виталий Кличко. По словам советника главы МВД Украины Антона Геращенко, одна из ударивших по Киеву ракет упала на улице Владимирской, где расположены офисы Службы безопасности Украины, также неподалёку находится офис украинского президента. Взрывы случились во многих областях страны. Владимир Зеленский сообщил о сохраняющейся воздушной тревоге по всей Украине. Позднее стало известно, что ракета ударила по мосту Кличко в центре Киева.