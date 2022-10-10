Датский остров Борнхольм вблизи газопровода "Северный поток" остался без электричества
Датский остров Борнхольм, рядом с которым проходит газопровод "Северный поток", полностью остался без электричества. Об этом сообщает местное издание TV2. По предварительным данным, причиной стал обрыв кабеля, но где именно (на суше или в море) — остаётся неизвестным.
Энергетическая компания Bornholms Energi og Forsyning намерена восстановить электроподачу, задействовав электростанцию в порту главного города острова Рённе.
Борнхольм — остров в юго-западной части Балтийского моря, который населяет около 40 тысяч человек. Расположен в 170 километрах к востоку от Копенгагена, в 95 километрах от берегов Польши и в 35 километрах от территории Швеции.
Напомним, что именно рядом с этим островом портал отслеживания авиаперелётов Flightradar зафиксировал вертолёт Военно-воздушных сил США, после чего стало известно об аварии на газопроводе "Северный поток". Он пролегает в датской исключительной экономической зоне юго-восточнее Борнхольма. Европейские лидеры признали утечки результатом диверсии. При этом в Кремле сообщили, что ЕС не хочет допускать Россию к расследованию.
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