В российские школы захотели вернуть уроки начальной военной подготовки
Депутаты Госдумы предложили вернуть начальную военную подготовку в школы
В Госдуме предложили вернуть начальную военную подготовку (НВП) в школы. С подобной инициативой выступили депутаты Яна Лантратова и Владимир Павлов.
"Уважаемый Сергей Сергеевич, просим вас рассмотреть возможность инициировать возвращение в образовательную программу среднего общего образования учебной дисциплины "Начальная военная подготовка", — цитирует ТАСС письмо парламентариев министру просвещения России Сергею Кравцову.
По словам депутатов, программа учебного предмета ОБЖ "не отражает те современные реалии и вызовы, которые возникают перед обществом и государством". Таким образом, как обращают внимание Лантратова и Павлов, современные дети не обладают необходимыми знаниями и навыками. Отсюда и возникает необходимость введения НВП в школьную программу.
Напомним, НВП в школах России исключили из программы в начале 1990-х годов. В конце июня 2022 года депутаты Заксобрания Санкт-Петербурга предложили возродить этот курс. Соответствующее письмо они направили на имя премьер-министра Михаила Мишустина. Также ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил вернуть НВП в российские школы.
Агентство городских новостей "Москва" / Кирилл Зыков