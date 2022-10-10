НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
10 октября, 09:15

В российские школы захотели вернуть уроки начальной военной подготовки

Депутаты Госдумы предложили вернуть начальную военную подготовку в школы

В Госдуме предложили вернуть начальную военную подготовку (НВП) в школы. С подобной инициативой выступили депутаты Яна Лантратова и Владимир Павлов.

"Уважаемый Сергей Сергеевич, просим вас рассмотреть возможность инициировать возвращение в образовательную программу среднего общего образования учебной дисциплины "Начальная военная подготовка", — цитирует ТАСС письмо парламентариев министру просвещения России Сергею Кравцову.

По словам депутатов, программа учебного предмета ОБЖ "не отражает те современные реалии и вызовы, которые возникают перед обществом и государством". Таким образом, как обращают внимание Лантратова и Павлов, современные дети не обладают необходимыми знаниями и навыками. Отсюда и возникает необходимость введения НВП в школьную программу.

Четыре "волшебных" шага к безболезненным урокам с ребёнком

Четыре "волшебных" шага к безболезненным урокам с ребёнком

Напомним, НВП в школах России исключили из программы в начале 1990-х годов. В конце июня 2022 года депутаты Заксобрания Санкт-Петербурга предложили возродить этот курс. Соответствующее письмо они направили на имя премьер-министра Михаила Мишустина. Также ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил вернуть НВП в российские школы.

Обложка ©

Агентство городских новостей "Москва" / Кирилл Зыков

Наталья Исакова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров