В российские школы захотели вернуть уроки начальной военной подготовки

В Госдуме предложили вернуть начальную военную подготовку (НВП) в школы. С подобной инициативой выступили депутаты Яна Лантратова и Владимир Павлов.

"Уважаемый Сергей Сергеевич, просим вас рассмотреть возможность инициировать возвращение в образовательную программу среднего общего образования учебной дисциплины "Начальная военная подготовка", — цитирует ТАСС письмо парламентариев министру просвещения России Сергею Кравцову.

По словам депутатов, программа учебного предмета ОБЖ "не отражает те современные реалии и вызовы, которые возникают перед обществом и государством". Таким образом, как обращают внимание Лантратова и Павлов, современные дети не обладают необходимыми знаниями и навыками. Отсюда и возникает необходимость введения НВП в школьную программу.