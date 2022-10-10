Посольство США призвало американцев покинуть территорию Украины
Последствия ударов в Киеве. Фото © Twitter / Yeni Balkan Gazetesi
Посольство США в Киеве призвало американских граждан, находящихся на территории Украины, покинуть страну с помощью наземного транспорта, когда это будет безопасно. Соответствующее заявление было сделано после серии взрывов в разных регионах Незалежной.
"Посольство призывает граждан США укрыться на месте и покинуть Украину, используя частные варианты наземного транспорта, когда это будет безопасно, — говорится в сообщении посольства, опубликованном в "Твиттере".
Напомним, о взрывах в центре Киева ранее сообщил мэр Виталий Кличко. По словам советника главы МВД Украины Антона Геращенко, одна из ударивших по Киеву ракет упала на улице Владимирской, где расположены офисы Службы безопасности Украины, также неподалёку находится офис украинского президента. Взрывы случились во многих областях страны. Владимир Зеленский сообщил о сохраняющейся воздушной тревоге по всей Украине. Позднее стало известно, что ракета ударила по мосту Кличко в центре Киева.