В Молдавии заявили, что три российские ракеты нарушили воздушное пространство страны
МИД Молдавии вызвал посла Васнецова, обвинив Москву в пролёте российских ракет над страной
В Молдавии заявили, что российские ракеты нарушили воздушное пространство страны, проследовав в районе села Колбасна, находящегося в непризнанном Приднестровье, и города Сороки. Ввиду этого посол РФ в республике Олег Васнецов вызван в МИД. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдавии в телеграм-канале.
"Глава дипломатии Молдавии Нику Попеску распорядился о срочном вызове посла Российской Федерации в Кишинёве Олега Васнецова для получения объяснений с российской стороны в связи с пуском трёх крылатых ракет с российских военных кораблей, расположенных в Чёрном море", — говорится в сообщении.
В министерстве добавили, что ракеты проследовали транзитом через территорию Молдавии в районе села Колбасна и города Сороки. Кишинёв считает данный инцидент чрезвычайно серьёзным и прискорбным, ведь он вызывает дополнительную напряжённость. В МИД добавили, что нарушение воздушного пространства Молдавии недопустимо.
Ранее в Молдавии задержали сорокалетнего мужчину, который бросил петарды во двор российского посольства, разрисовал краской ворота и выкрикивал оскорбительные лозунги в адрес Москвы. Полиция предъявила ему обвинение в хулиганстве. Посольство РФ в Молдавии направило Кишинёву ноту протеста, пояснив, что подобные враждебные акции происходят при попустительстве молдавской власти. Накануне Партия социалистов Молдавии потребовала от власти должной реакции на атаку на Посольство РФ.
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