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10 октября, 09:46
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В Молдавии заявили, что три российские ракеты нарушили воздушное пространство страны

МИД Молдавии вызвал посла Васнецова, обвинив Москву в пролёте российских ракет над страной

В Молдавии заявили, что российские ракеты нарушили воздушное пространство страны, проследовав в районе села Колбасна, находящегося в непризнанном Приднестровье, и города Сороки. Ввиду этого посол РФ в республике Олег Васнецов вызван в МИД. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдавии в телеграм-канале.

"Глава дипломатии Молдавии Нику Попеску распорядился о срочном вызове посла Российской Федерации в Кишинёве Олега Васнецова для получения объяснений с российской стороны в связи с пуском трёх крылатых ракет с российских военных кораблей, расположенных в Чёрном море", — говорится в сообщении.

В министерстве добавили, что ракеты проследовали транзитом через территорию Молдавии в районе села Колбасна и города Сороки. Кишинёв считает данный инцидент чрезвычайно серьёзным и прискорбным, ведь он вызывает дополнительную напряжённость. В МИД добавили, что нарушение воздушного пространства Молдавии недопустимо.

Молдавия усилила контроль на границе с Россией

Молдавия усилила контроль на границе с Россией

Ранее в Молдавии задержали сорокалетнего мужчину, который бросил петарды во двор российского посольства, разрисовал краской ворота и выкрикивал оскорбительные лозунги в адрес Москвы. Полиция предъявила ему обвинение в хулиганстве. Посольство РФ в Молдавии направило Кишинёву ноту протеста, пояснив, что подобные враждебные акции происходят при попустительстве молдавской власти. Накануне Партия социалистов Молдавии потребовала от власти должной реакции на атаку на Посольство РФ.

Обложка ©

Shutterstock

Светлана Оперук

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