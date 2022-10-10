В Молдавии заявили, что три российские ракеты нарушили воздушное пространство страны

В Молдавии заявили, что российские ракеты нарушили воздушное пространство страны, проследовав в районе села Колбасна, находящегося в непризнанном Приднестровье, и города Сороки. Ввиду этого посол РФ в республике Олег Васнецов вызван в МИД. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдавии в телеграм-канале.

"Глава дипломатии Молдавии Нику Попеску распорядился о срочном вызове посла Российской Федерации в Кишинёве Олега Васнецова для получения объяснений с российской стороны в связи с пуском трёх крылатых ракет с российских военных кораблей, расположенных в Чёрном море", — говорится в сообщении.