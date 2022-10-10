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Регион
Опубликовано 10 октября 2022, 10:03

Песков: Россия и США не обсуждали проведение переговоров с Украиной

Россия и США не обсуждали возможное проведение переговоров между Москвой и Киевом. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, никаких контактов на этот счёт не было", — сказал представитель Кремля.

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Ранее Лайф писал, что Белый дом выступил за завершение конфликта на Украине и начало мирных переговоров. При этом Джон Кёрби озвучил свою версию событий, согласно которой началу переговоров якобы препятствует не Украина, а Россия. По его словам, страна "не демонстрирует каких-либо сигналов о готовности к этому", хотя Москва уже не раз призывала Киев сесть за стол.

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Kremlin.ru

Александр Юнашев
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