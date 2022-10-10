Песков: Россия и США не обсуждали проведение переговоров с Украиной

Ранее Лайф писал, что Белый дом выступил за завершение конфликта на Украине и начало мирных переговоров. При этом Джон Кёрби озвучил свою версию событий, согласно которой началу переговоров якобы препятствует не Украина, а Россия. По его словам, страна "не демонстрирует каких-либо сигналов о готовности к этому", хотя Москва уже не раз призывала Киев сесть за стол.