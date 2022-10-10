Песков назвал эффективной ликвидацию последствий теракта на Крымском мосту
В Кремле оценивают ликвидацию последствий теракта на Крымском мосту как эффективную. Об этом в беседе с журналистами в понедельник сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"И МЧС, и все другие службы и ведомства, которые были задействованы в ликвидации последствий этого теракта, сработали оперативно, эффективно и как должно", — сказал он, отвечая на вопросы сотрудников СМИ.
Путин заявил, что авторами, исполнителями и заказчиками подрыва Крымского моста являются спецслужбы Украины
Напомним, что в субботу, 8 октября, на Крымском мосту произошёл подрыв грузовика, из-за чего было разрушено дорожное полотно. По данным Следственного комитета, погибло три человека, но позже СМИ сообщили о пяти жертвах. Двое из них — супруги-гиды из Петербурга. В связи с ЧП на Крымском мосту по поручению президента Владимира Путина была создана правительственная комиссия, её возглавил вице-премьер Марат Хуснуллин. В воскресенье глава государства провёл встречу с главой СК Александром Бастрыкиным, на которой обсуждалась ситуация с подрывом грузовика на Крымском мосту. Путин заявил, что авторами, исполнителями и заказчиками подрыва Крымского моста являются спецслужбы Украины.