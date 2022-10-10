Песков назвал эффективной ликвидацию последствий теракта на Крымском мосту

В Кремле оценивают ликвидацию последствий теракта на Крымском мосту как эффективную. Об этом в беседе с журналистами в понедельник сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"И МЧС, и все другие службы и ведомства, которые были задействованы в ликвидации последствий этого теракта, сработали оперативно, эффективно и как должно", — сказал он, отвечая на вопросы сотрудников СМИ.