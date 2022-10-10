Житель Саратова довёл тигрицу до слепоты, заперев её в клетке в тёмном сарае

Росприроднадзор собирается изъять у жителя Саратова тигрицу, которая ослепла из-за отсутствия надлежащего ухода. Сейчас животное нуждается в серьёзном лечении, сообщила руководитель ведомства Светлана Радионова.

Ослепшая тигрица Аврора из Саратова. Видео © Telegram / Светлана Радионова

Как стало известно от волонтёров, которые и забили тревогу, безответственный хозяин взял тигрицу по кличке Аврора ещё котёнком, но после того, как зверь подрос, его заперли в клетке в тёмном сарае без окон. Вскоре из-за отсутствия надлежащего ухода (в частности, солнечного света) Аврора ослепла. После вмешательства Росприроднадзора врачи подтвердили, что тигрица нуждается в немедленном лечении. Сейчас представители ведомства обратились в прокуратуру.

"Собственник тигрицы, индивидуальный предприниматель, уверяет, что заботится о ней, но мы не верим. Во время осмотра мы увидели совсем другую картину: тесная клетка в помещении без света и свежего воздуха. <...> Будем принимать все меры, которые нам доступны, и искать возможность переселить Аврору туда, где о ней будут по-настоящему заботиться", — подчеркнула Радионова.