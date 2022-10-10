Песков переадресовал в Минобороны РФ вопрос об ударах по Киеву

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга переадресовал в Министерство обороны РФ вопрос, касающийся ударов по Киеву. Он посоветовал ждать комментариев от военного ведомства.

"Всё это происходит в рамках специальной военной операции. Что касается вот этих ударов, конечно, нужно ждать комментариев от Минобороны или адресовать вопросы именно к Минобороны", — сказал он.