Песков переадресовал в Минобороны РФ вопрос об ударах по Киеву
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга переадресовал в Министерство обороны РФ вопрос, касающийся ударов по Киеву. Он посоветовал ждать комментариев от военного ведомства.
"Всё это происходит в рамках специальной военной операции. Что касается вот этих ударов, конечно, нужно ждать комментариев от Минобороны или адресовать вопросы именно к Минобороны", — сказал он.
Напомним, о взрывах в центре Киева ранее сообщил мэр Виталий Кличко. По словам советника главы МВД Украины Антона Геращенко, одна из ударивших по Киеву ракет упала на улице Владимирской, где расположены офисы Службы безопасности Украины, также неподалёку находится офис украинского президента. Взрывы случились во многих областях страны. Владимир Зеленский сообщил о сохраняющейся воздушной тревоге по всей Украине. Позднее стало известно, что ракета ударила по "мосту Кличко" в центре Киева.
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