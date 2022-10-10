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10 октября, 09:52

Боррель пообещал Украине дополнительную военную помощь после атак на Киев

Глава евродипломатии Жозеп Боррель осудил атаки на Киев и пообещал, что ЕС предоставит Украине дополнительную военную помощь. Об этом он написал в "Твиттере".

"Я осуждаю их (атаки на Киев. — Прим. Лайфа) самым решительным образом. Мы поддерживаем Украину. Дополнительная военная поддержка со стороны ЕС уже в пути", — заявил Боррель.

Целью упавшей в районе моста Кличко ракеты мог быть офис миссии Евросоюза

Целью упавшей в районе моста Кличко ракеты мог быть офис миссии Евросоюза

Напомним, о взрывах в центре Киева ранее сообщил мэр Виталий Кличко. По словам советника главы МВД Украины Антона Геращенко, одна из ударивших по Киеву ракет упала на улице Владимирской, где расположены офисы Службы безопасности Украины, также неподалёку находится офис украинского президента. Взрывы случились во многих областях страны. Владимир Зеленский сообщил о сохраняющейся воздушной тревоге по всей Украине. Позднее стало известно, что ракета ударила по мосту Кличко в центре Киева.

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ТАСС / AP / Virginia Mayo

Светлана Оперук

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