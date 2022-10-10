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10 октября, 09:51

Путин встретится с главой МАГАТЭ 11 октября в Петербурге

Встреча президента России Владимира Путина и гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси состоится 11 октября в Петербурге. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Будет находиться в России гендиректор МАГАТЭ Гросси, и также завтра планируется, что он будет у президента Путина", отметил представитель Кремля.

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Напомним, о том, что глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси скоро посетит Россию, а после отправится на Украину, сообщала пресс-служба организации. Целью поездок станут переговоры по Запорожской атомной электростанции.

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ТАСС / EPA / CHRISTIAN BRUNA

Александр Юнашев

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