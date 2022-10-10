Путин встретится с главой МАГАТЭ 11 октября в Петербурге

Встреча президента России Владимира Путина и гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси состоится 11 октября в Петербурге. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Будет находиться в России гендиректор МАГАТЭ Гросси, и также завтра планируется, что он будет у президента Путина", — отметил представитель Кремля.