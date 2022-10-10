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Специальная военная операция

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Регион
Опубликовано 10 октября 2022, 09:55
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Песков: Решений об изменении статуса спецоперации или введении военного положения не принималось

Решений об изменении статуса специальной операции на контртеррористическую или введении военного положения в отдельных регионах РФ не принималось. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

"На настоящий момент никаких решений на этот счёт не принималось", — отметил представитель Кремля.

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Напомним, что ранее в Запорожской области, которая по итогам референдума входит в состав России, призвали изменить статус специальной военной операции на контртеррористический.

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ТАСС / Александр Демьянчук

Александр Юнашев
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