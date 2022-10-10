Песков: Решений об изменении статуса спецоперации или введении военного положения не принималось
Решений об изменении статуса специальной операции на контртеррористическую или введении военного положения в отдельных регионах РФ не принималось. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
"На настоящий момент никаких решений на этот счёт не принималось", — отметил представитель Кремля.
Напомним, что ранее в Запорожской области, которая по итогам референдума входит в состав России, призвали изменить статус специальной военной операции на контртеррористический.
ТАСС / Александр Демьянчук