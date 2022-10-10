Песков: Путин и Лукашенко обсуждают различные формы взаимодействия в оборонной области

Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко на двусторонних встречах постоянно обсуждают взаимодействие в различных областях, в том числе оборонной. Об этом проинформировал журналистов в понедельник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о развёртывании совместной региональной группировки войск на фоне обострения на западных границах Союзного государства.

"Самые различные формы взаимодействия, точнее взаимодействие в различных областях, в том числе оборонной, постоянно обсуждаются в ходе двусторонних контактов президентов Путина и Лукашенко", — сказал представитель Кремля.