НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
10 октября, 09:53

Песков: Путин и Лукашенко обсуждают различные формы взаимодействия в оборонной области

Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко на двусторонних встречах постоянно обсуждают взаимодействие в различных областях, в том числе оборонной. Об этом проинформировал журналистов в понедельник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о развёртывании совместной региональной группировки войск на фоне обострения на западных границах Союзного государства.

"Самые различные формы взаимодействия, точнее взаимодействие в различных областях, в том числе оборонной, постоянно обсуждаются в ходе двусторонних контактов президентов Путина и Лукашенко", — сказал представитель Кремля.

Россия и Белоруссия договорились о развёртывании совместной региональной группировки войск

Россия и Белоруссия договорились о развёртывании совместной региональной группировки войск

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия и Россия начинают задействовать совместную региональную группировку войск. А до этого он рассказал о безопасности на западных границах РФ и Белоруссии, призвав не волноваться и заверив, что "всё будет нормально".

Обложка ©

Kremlin.ru

Александр Юнашев

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров