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10 октября, 10:09

В Кремле ответили на вопрос об обеспечении безопасности Путина

Песков: Безопасность Путина обеспечивается на надлежащем уровне с учётом всех угроз

Безопасность президента РФ Владимира Путина обеспечивается на надлежащем уровне с учётом всех имеющихся угроз. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера.

"Безопасность президента обеспечивается на надлежащем уровне с учётом всех имеющихся угроз", — сказал он, комментируя слова экс-советника экс-президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Джона Болтона об угрозе безопасности Путина в случае применения Россией ядерного оружия.

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Ранее Джон Болтон заявил, что Владимир Путин станет мишенью для Запада, если применит ядерное оружие. Об этом он сказал в контексте беседы о перспективах применения ядерного оружия в ходе украинского конфликта и об ответе Вашингтона, если такое случится.

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Kremlin.ru

Александр Юнашев

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