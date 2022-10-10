Песков: У России и союзников по ОДКБ нет серьёзных разногласий

У России и союзников по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) нет серьёзных разногласий между собой. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.