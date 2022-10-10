Песков: У России и союзников по ОДКБ нет серьёзных разногласий
У России и союзников по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) нет серьёзных разногласий между собой. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
Ранее Лайф сообщал, что Минобороны Киргизии отменило учения ОДКБ "Нерушимое братство – 2022". Отработка военных манёвров должна была проходить с 10 по 14 октября на базе центра "Эдельвейс". Причины отмены не сообщаются. Политолог Дарья Чижова предположила, что отмена учений является продолжением критического курса Киргизии в адрес ОДКБ.
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