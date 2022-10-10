Швеция прекратила подачу электроэнергии в Польшу из-за аварии

Из Швеции в Польшу ночью была приостановлена подача электроэнергии. Это произошло из-за неисправности на одной из шведских трансформаторных станций, сообщает радио RMF.

Известно, что сам кабель, проходящий по дну Балтийского моря, не пострадал. Шведская сторона утверждает, что быстро решит проблему.

"Авария произошла на трансформаторной подстанции на шведской стороне, был низкий уровень масла. Масло заправлено. Надеемся, что станция скоро заработает", — заявили в шведской электроснабжающей компании Svenska kraftnät.