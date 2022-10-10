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Регион
Опубликовано 10 октября 2022, 14:09
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Швеция прекратила подачу электроэнергии в Польшу из-за аварии

RMF: Авария привела к приостановке подачи электричества из Швеции в Польшу

Из Швеции в Польшу ночью была приостановлена подача электроэнергии. Это произошло из-за неисправности на одной из шведских трансформаторных станций, сообщает радио RMF.

Известно, что сам кабель, проходящий по дну Балтийского моря, не пострадал. Шведская сторона утверждает, что быстро решит проблему.

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"Авария произошла на трансформаторной подстанции на шведской стороне, был низкий уровень масла. Масло заправлено. Надеемся, что станция скоро заработает", — заявили в шведской электроснабжающей компании Svenska kraftnät.

Ранее Лайф рассказывал о том, что датский остров Борнхольм, рядом с которым проходит газопровод "Северный поток", полностью остался без электричества.

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Илья Суриков
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