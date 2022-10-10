Швеция прекратила подачу электроэнергии в Польшу из-за аварии
RMF: Авария привела к приостановке подачи электричества из Швеции в Польшу
Из Швеции в Польшу ночью была приостановлена подача электроэнергии. Это произошло из-за неисправности на одной из шведских трансформаторных станций, сообщает радио RMF.
Известно, что сам кабель, проходящий по дну Балтийского моря, не пострадал. Шведская сторона утверждает, что быстро решит проблему.
"Авария произошла на трансформаторной подстанции на шведской стороне, был низкий уровень масла. Масло заправлено. Надеемся, что станция скоро заработает", — заявили в шведской электроснабжающей компании Svenska kraftnät.
Ранее Лайф рассказывал о том, что датский остров Борнхольм, рядом с которым проходит газопровод "Северный поток", полностью остался без электричества.
Pixnio