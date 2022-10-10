Три совета от экономиста для россиян в преддверии зимы

Инвестиции, доверие к рублю и умение правильно посещать магазины могут положительно повлиять на материальное состояние. Об этом Лайфу рассказал международный финансовый аналитик, глава инвестиционного фонда AP Advisers Андрей Плотников. Он дал россиянам три совета в преддверии зимы.

В первую очередь нужно научиться ходить в магазин один раз в неделю, чтобы закупиться сразу на несколько дней. Так можно сэкономить около 300% финансов, считает эксперт.

"Большинство людей ходят в магазин хаотично, как говорится, по потребностям. Сегодня захотели колбасу, пошли в магазин, купили колбасу и много всего другого. Завтра захотели курицу, опять пошли в магазин и купили много всего, помимо желаемой курицы. Так делать категорически запрещено. Развейте в себе навык ходить в магазин один раз в неделю и закупать продукты на неделю вперёд", — отметил Андрей Плотников.

Также аналитик рекомендовал живущим в России не держать валюту. Он считает, что рубль и дальше продолжит укрепление по отношению к доллару. Это значит, что последний будет падать в цене и его будет невыгодно покупать. Кроме того, нынешние санкции сильно влияют на стабильность американской валюты.

"Мы всё прекрасно понимаем и видим всю сложность обстановки сейчас в мире. Множество санкций стремится поразить Россию, в том числе и санкции на американскую валюту на территории РФ. Если вы живёте на территории РФ, вам ни к чему хранить или покупать доллары, так как много вы на этом не заработаете, а вот риски потерять энную сумму у вас появляются очень большие", — предупредил эксперт.

В качестве третьего совета Плотников рекомендовал начать инвестировать в финансовые рынки. Он назвал это самым надёжным и независимым способом заработка. Специалист считает, что в последнее время в России резко вырос интерес к инвестициям, но многие до сих пор не поняли их пользу.

"До сих пор большая часть населения не понимает, а некоторые даже не знают о возможности инвестирования. А ведь это самый надёжный и независимый способ заработка. Например, если вы работаете по найму, вас могут уволить. Если вы предприниматель, ваш бизнес может быть подвержен санкционным или прочим рискам. Если же вы зарабатываете с помощью инвестиций в финансовые рынки, тогда вы ни от кого и ни от чего не зависите", — заявил аналитик.

Плотников добавил, что самые большие деньги получают на кризисах, но зарабатывают их те, кто умеет правильно инвестировать, диверсифицируя свой портфель.