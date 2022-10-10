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Опубликовано 10 октября 2022, 10:57

ВСУ потеряли более 40 человек и пять танков при наступлении на Купянском направлении

ВС РФ отразили попытки украинского наступления на Купянском направлении

На Купянском направлении отбиты попытки наступления Вооружённых сил Украины в ряде населённых пунктов. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Купянском направлении противник силами четырёх ротных тактических групп предпринимал неудачные попытки наступательных действий в направлении населённых пунктов Кисловка, Табаевка Харьковской области и Куземовка. Все атаки подразделений ВСУ отражены", — сказал он в ходе брифинга.

ВСУ потеряли более 40 военнослужащих, пять танков, четыре боевые бронированные машины и 15 единиц автомобильной техники, добавил Конашенков.

ВС РФ поразили шесть пунктов управления ВСУ
ВС РФ поразили шесть пунктов управления ВСУ

Ранее Лайф сообщал, что ВСУ пошли в атаку на Луганском направлении и потеряли более 120 бойцов. Также было уничтожено три танка, семь боевых бронированных машин и 11 автомобилей.

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