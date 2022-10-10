ВСУ потеряли более 40 человек и пять танков при наступлении на Купянском направлении

На Купянском направлении отбиты попытки наступления Вооружённых сил Украины в ряде населённых пунктов. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Купянском направлении противник силами четырёх ротных тактических групп предпринимал неудачные попытки наступательных действий в направлении населённых пунктов Кисловка, Табаевка Харьковской области и Куземовка. Все атаки подразделений ВСУ отражены", — сказал он в ходе брифинга.

ВСУ потеряли более 40 военнослужащих, пять танков, четыре боевые бронированные машины и 15 единиц автомобильной техники, добавил Конашенков.