НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
10 октября, 10:57

ВСУ потеряли более 40 человек и пять танков при наступлении на Купянском направлении

ВС РФ отразили попытки украинского наступления на Купянском направлении

На Купянском направлении отбиты попытки наступления Вооружённых сил Украины в ряде населённых пунктов. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Купянском направлении противник силами четырёх ротных тактических групп предпринимал неудачные попытки наступательных действий в направлении населённых пунктов Кисловка, Табаевка Харьковской области и Куземовка. Все атаки подразделений ВСУ отражены", — сказал он в ходе брифинга.

ВСУ потеряли более 40 военнослужащих, пять танков, четыре боевые бронированные машины и 15 единиц автомобильной техники, добавил Конашенков.

ВС РФ поразили шесть пунктов управления ВСУ

ВС РФ поразили шесть пунктов управления ВСУ

Ранее Лайф сообщал, что ВСУ пошли в атаку на Луганском направлении и потеряли более 120 бойцов. Также было уничтожено три танка, семь боевых бронированных машин и 11 автомобилей.

Обложка ©

Telegram-канал Минобороны РФ

Артур Лапсаков

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров