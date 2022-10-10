Что известно об ударах по Украине 10 октября По всей Украине наблюдаются прилёты по объектам инфраструктуры. Во многих городах перебои со светом и интернетом. 84803 84803 Обложка © Getty Images / Ed Ram

Последние новости об Украине на сегодня

Утром 10 октября поступили первые сообщения о прогремевших в центре Киева взрывах. Сначала о них сообщали очевидцы, затем попадания крылатых ракет подтвердили официальные лица Киева.

— Несколько взрывов в Шевченковском районе — в центре столицы. Все службы следуют на места, — сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

— Одна из ракет в Киеве упала в районе памятника Грушевскому на улице Владимирской, — рассказал советник главы МВД страны Антон Геращенко. На этой улице находится здание СБУ, неподалёку офис Зеленского и правительственный квартал.

Через некоторое время поступила информация о взрывах в Житомирской, Киевской областях и Днепропетровске. Кроме того, взрывы раздаются в Хмельницком и в Тернополе на западе Украины.

Днём 10 октября нанесение удара по украинской энергетической инфраструктуре подтвердили в Минобороны России.

— Сегодня Российскими вооружёнными силами нанесён массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины, — сообщил на брифинге официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Пуск ракет "Калибр-НК" из акватории Чёрного моря, видео https://t.me/shot_shot

В этом же временном промежутке продолжали поступать сообщения о новых взрывах в Киеве. В 9:30 работа киевского метро была приостановлена. По некоторым данным, ударами крылатых ракет выведены из строя киевские ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6. Дарницкий, Оболонский, Шевченковский и Соломенский район, включая правительственные здания, остались без света. После перебоев с электричеством остановилось метро.

Также стало известно, что взрывы в Киеве попали в утренний эфир BBC. На кадрах журналист, находившийся у площади Независимости в центре города, рассказывал об обстановке в столице Украины. Его слова прервал звук, похожий на пролёт ракет, после чего раздались взрывы. После этого эфир прервался.

Вскоре поступили сообщения о том, что над дамбой Киевской ГЭС виден густой дым и активно начала работать дымовая завеса ПВО от дронов-камикадзе.

В это же время поступила информация о взрывах во Львове. В десять часов утра президент страны Владимир Зеленский заявил, что по всей Украине объявлена воздушная тревога. Через некоторое время поступили сообщения о взрывах в Харькове. Украинские СМИ написали о третьей волне взрывов, а также о прилётах со всех сторон и пусках дронов "Герань-2" на севере и юге Украины. По некоторым данным, один из ударов по Киеву пришёлся по базе и штабу националистических организаций.

Военные эксперты с Украины и из других стран считают, что страну может накрыть несколько волн сильнейших ударов высокоточным оружием и удар утром понедельника — лишь первая фаза крупной операции.

Что происходит на Украине

Фото © Getty Images / Ed Ram

Через час после начала ударов поступила информация об эвакуации президента Украины Владимира Зеленского из Киева в западную часть страны в некий бункер. После первой волны ударов началась вторая: крылатые ракеты долетели до Полтавской и Ровенской областей, а также Одессы, Харькова и Хмельницкого.

— Предварительно, три прилёта по Харькову. Удар был по некоторым объектам энергетической инфраструктуры. В городе пропал свет, отсутствует водоснабжение, — сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

По некоторым данным, в городах и других населённых пунктах Украины перебои со светом и интернетом. По данным Netblocks, в социальных сетях пропало 75% трафика с Украины. Также поступили сообщения о повреждении контактной сети железной дороги на западе Украины. Ближе к 11 часам утра поступило сообщение о том, что во Львове и Тернополе произошёл энергетический коллапс.

В это же время очевидцы сообщили о новых взрывах в центре Киева рядом со зданием СБУ. По некоторым данным, загорелось главное здание СБУ на Владимирской, 33. Киевские СМИ сообщили также о взрывах в Ровно, Кривом Роге и Ивано-Франковске.

Ближе к 11:20 была опубликована карта массированных прилётов по критической инфраструктуре Украины. Некоторые телеграм-каналы пишут, что ударов такого масштаба не было с февраля – марта 2022 года.

В это же время появились сообщения, что поражена Бурштынская ТЭС в Ивано-Франковской области. ТЭС обеспечивает электроэнергией не только западные регионы Украины, но и поставляет электроэнергию в Венгрию, Словакию и Румынию.

Ранее сообщалось, что ВКС РФ высокоточным оружием нанесли удары по пунктам временной дислокации подразделений иностранных наёмников (Иностранный легион) на острове Хортица на Днепре.

Карта ударов по Украине

Фото © Getty Images / Viacheslav Ratynskyi / Anadolu Agency

Эксперты по энергетической безопасности отмечают, что удары могли быть нанесены по питающим подстанциям и открытым распределительным устройствам (ОРУ) мощностью от 100 до 750 кВ. Такие сооружения нужны для передачи электроэнергии от объектов энергетики до потребителей и переброски резервных мощностей. Если магистральные линии электропередачи будут выведены из строя, большинство объектов энергетики на Украине, включая крупные АЭС и ГЭС, придётся переводить в холостой режим, а потребители не смогут получать электричество в прежних объёмах.

Фото © Getty Images / Ed Ram Для чего по Украине наносятся массированные удары? 0 Предупреждение и предложение сдаться Ультиматум Зеленскому В целях профилактики

Авторы Сергей Андреев