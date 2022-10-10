ВКС России сбили украинский МиГ-29 в Херсонской области

Российские ВКС за минувшие сутки уничтожили украинский самолёт МиГ-29 в Херсонской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Истребительной авиацией Воздушно-космических сил России в районе населённого пункта Белая Криница Херсонской области сбит МиГ-29 Воздушных сил Украины", — сказал он в ходе брифинга.

А ранее Минобороны показало момент уничтожения десантниками бронетехники ВСУ. В результате удара было ликвидировано шесть танков и более десяти единиц другой бронированной и автомобильной техники, в том числе иностранного производства, указали в ведомстве.