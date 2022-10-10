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10 октября, 10:48

ВС РФ поразили шесть пунктов управления ВСУ

Авиация, ракетные войска и артиллерия РФ за сутки поразили шесть пунктов управления ВСУ. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, удары были нанесены в районах населённых пунктов Верхнекаменское, Бахмутское, Артёмовск и Угледар Донецкой Народной Республики, Павловка Запорожской области и Благодаровка Николаевской области. Кроме того, как отметил генерал-лейтенант, поражены: 52 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 143 районах.

Минобороны РФ — об ударах по Украине: Все цели достигнуты

Минобороны РФ — об ударах по Украине: Все цели достигнуты

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что удары по объектам Украины нанесены по предложению Минобороны. По его словам, атаки были совершены с применением высокоточного оружия большой дальности воздушного, морского и наземного базирования.

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ТАСС / Таисия Воронцова

Варвара Романова

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