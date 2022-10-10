ВС РФ поразили шесть пунктов управления ВСУ
За сутки российская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили шесть пунктов управления ВСУ, заявил представитель Минобороны Игорь Конашенков.
По его словам, удары были нанесены в районах населённых пунктов Верхнекаменское, Бахмутское, Артёмовск и Угледар Донецкой Народной Республики, Павловка Запорожской области и Благодаровка Николаевской области. Кроме того, как отметил генерал-лейтенант, поражены: 52 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 143 районах.
Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что удары по объектам Украины нанесены по предложению Минобороны. По его словам, атаки были совершены с применением высокоточного оружия большой дальности воздушного, морского и наземного базирования.
ТАСС / Таисия Воронцова