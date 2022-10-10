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Регион
Опубликовано 10 октября 2022, 10:48
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ВС РФ поразили шесть пунктов управления ВСУ

За сутки российская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили шесть пунктов управления ВСУ, заявил представитель Минобороны Игорь Конашенков.

По его словам, удары были нанесены в районах населённых пунктов Верхнекаменское, Бахмутское, Артёмовск и Угледар Донецкой Народной Республики, Павловка Запорожской области и Благодаровка Николаевской области. Кроме того, как отметил генерал-лейтенант, поражены: 52 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 143 районах.

Минобороны РФ — об ударах по Украине: Все цели достигнуты
Минобороны РФ — об ударах по Украине: Все цели достигнуты

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что удары по объектам Украины нанесены по предложению Минобороны. По его словам, атаки были совершены с применением высокоточного оружия большой дальности воздушного, морского и наземного базирования.

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ТАСС / Таисия Воронцова

Варвара Романова
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