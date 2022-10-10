ВС РФ поразили шесть пунктов управления ВСУ

По его словам, удары были нанесены в районах населённых пунктов Верхнекаменское, Бахмутское, Артёмовск и Угледар Донецкой Народной Республики, Павловка Запорожской области и Благодаровка Николаевской области. Кроме того, как отметил генерал-лейтенант, поражены: 52 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 143 районах.