Сенатор Морозов назвал спецслужбы Украины "крысиным гнездом терроризма"

Член Совета Федерации Игорь Морозов поддержал заявление президента России Владимира Путина о том, что украинские спецслужбы являются заказчиками, авторами и исполнителями подрыва Крымского моста. Сенатор считает, что в руководстве Службы безопасности Украины (СБУ) сидят одни преступники.