Сенатор Морозов назвал спецслужбы Украины "крысиным гнездом терроризма"
Член Совета Федерации Игорь Морозов поддержал заявление президента России Владимира Путина о том, что украинские спецслужбы являются заказчиками, авторами и исполнителями подрыва Крымского моста. Сенатор считает, что в руководстве Службы безопасности Украины (СБУ) сидят одни преступники.
"Совершенно ясно, что СБУ превратилось в крысиное гнездо международного терроризма", — приводит RT слова парламентария.
Напомним, что в субботу, 8 октября, на Крымском мосту произошёл подрыв грузовика, из-за чего было разрушено дорожное полотно. По данным Следственного комитета, погибло три человека, но позже СМИ сообщили о пяти жертвах. Двое из них — супруги-гиды из Петербурга. В связи с ЧП на Крымском мосту по поручению Путина была создана правительственная комиссия, её возглавил вице-премьер Марат Хуснуллин. В воскресенье глава государства провёл встречу с главой СК Александром Бастрыкиным, на которой обсуждалась ситуация с подрывом грузовика на Крымском мосту. Путин заявил, что авторами, исполнителями и заказчиками подрыва Крымского моста являются спецслужбы Украины.
Shutterstock