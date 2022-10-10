Лучшим форвардом недели в НХЛ впервые признали хоккеиста "Куньлуня"

КХЛ объявила лучших игроков шестой недели регулярного чемпионата на каждой из позиций, а также лучшего новичка отрезка. Об этом сообщается на сайте организации.

Так, лучшим голкипером стал вратарь нижнекамского "Нефтехимика" Эмиль Гарипов. На прошлой неделе российский спортсмен одержал три победы в трёх матчах, отразив 94,5% бросков соперников.

Лучшим защитником был назван Даниил Пыленков из петербургского СКА. На его счету — одна заброшенная шайба и две результативные передачи в трёх встречах.