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10 октября, 10:41

Лучшим форвардом недели в НХЛ впервые признали хоккеиста "Куньлуня"

КХЛ объявила лучших игроков шестой недели регулярного чемпионата на каждой из позиций, а также лучшего новичка отрезка. Об этом сообщается на сайте организации.

Так, лучшим голкипером стал вратарь нижнекамского "Нефтехимика" Эмиль Гарипов. На прошлой неделе российский спортсмен одержал три победы в трёх матчах, отразив 94,5% бросков соперников.

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Лучшим защитником был назван Даниил Пыленков из петербургского СКА. На его счету — одна заброшенная шайба и две результативные передачи в трёх встречах.

Среди нападающих лучшим впервые в истории признали представителя китайского клуба "Куньлунь Ред Стар". 37-летний уроженец Канады Брэндон Ип забросил четыре шайбы в четырёх играх, две из них стали победными. Добавим, что лучшим новичком недели стал форвард подмосковного "Витязя" Станислав Яровой.

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КХЛ

Роман Фейгин

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