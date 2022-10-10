ПВО РФ уничтожила шесть дронов ВСУ, сбила шесть снарядов HIMARS и три ракеты HARM

Средства ПВО РФ за прошедшие сутки уничтожили шесть беспилотников ВСУ, а также сбили шесть снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS, три противорадиолокационные ракеты HARM и баллистическую ракету "Точка-У". Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, дроны были уничтожены в районах населённых пунктов Николаевка в Луганской Народной Республике, Петровское, Валерьяновка, Кодема в Донецкой Народной Республике, Червоный Яр и Мыловое в Херсонской области. Снаряды HIMARS удалось сбить в воздухе недалеко от населённых пунктов Казацкое, Отрадокаменка, Червоное Подолье и Новая Каховка в Херсонской области, а ракеты HARM — в районе Антоновки под Херсоном. "Точку-У" удалось перехватить над населённым пунктом Высокое в этом же регионе, уточнил генерал-лейтенант.