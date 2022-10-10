Перешедший из "Спартака" в "Торпедо" Кутепов вновь выбыл из-за травмы

"На 11-й минуте матча Илья почувствовал резкую боль в области приводящей мышцы правого бедра. Попросил тренерский штаб заменить его. Сегодня Кутепов поедет на МРТ-диагностику, где будет уточнён диагноз", — сказал главный врач "Торпедо" Кирилл Иванов.

Кутепов выступал за "Спартак" с 2012 года, став в его составе чемпионом России. Всего он провёл за команду 113 матчей во всех турнирах, забив два гола. Также на счету защитника — 13 игр в составе сборной России. За "Торпедо" он выходил на поле восемь раз в чемпионате и кубке страны.