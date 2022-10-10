Перешедший из "Спартака" в "Торпедо" Кутепов вновь выбыл из-за травмы
Защитник московского "Торпедо" Илья Кутепов получил повреждение приводящей мышцы бедра в матче 12-го тура чемпионата России против "Пари НН". Об этом сообщает пресс-служба чёрно-белых.
Состоявшаяся накануне в столичных "Лужниках" встреча завершилась вничью (0:0). В турнирной таблице РПЛ "Торпедо" занимает последнее, 16-е место.
"На 11-й минуте матча Илья почувствовал резкую боль в области приводящей мышцы правого бедра. Попросил тренерский штаб заменить его. Сегодня Кутепов поедет на МРТ-диагностику, где будет уточнён диагноз", — сказал главный врач "Торпедо" Кирилл Иванов.
Ранее Лайф сообщал, что на старте в нынешнем сезоне Кутепов пропустил около месяца из-за травмы, полученной в одном из контрольных матчей.
Кутепов выступал за "Спартак" с 2012 года, став в его составе чемпионом России. Всего он провёл за команду 113 матчей во всех турнирах, забив два гола. Также на счету защитника — 13 игр в составе сборной России. За "Торпедо" он выходил на поле восемь раз в чемпионате и кубке страны.
ФК "Торпедо"