ВС РФ сорвали попытки украинских военных переправиться через реку на Краснолиманском направлении
Российские ракетчики и артиллеристы сорвали попытки Вооружённых сил Украины навести переправы через реку Жеребец на Краснолиманском направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"На краснолиманском направлении подразделения ВСУ безуспешно пытались форсировать реку Жеребец в районах населённых пунктов Макеевка и Райгородка ЛНР. Сосредоточенным огнём ракетных войск и артиллерии все попытки ВСУ навести переправы через реку были сорваны", — отметил он.
А 6 октября стало известно, что российские военные ракетными ударами уничтожили три понтонные переправы Вооружённых сил Украины через реку Ингулец.
ТАСС / Егор Алеев