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Опубликовано 10 октября 2022, 10:59
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ВС РФ сорвали попытки украинских военных переправиться через реку на Краснолиманском направлении

Российские ракетчики и артиллеристы сорвали попытки Вооружённых сил Украины навести переправы через реку Жеребец на Краснолиманском направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На краснолиманском направлении подразделения ВСУ безуспешно пытались форсировать реку Жеребец в районах населённых пунктов Макеевка и Райгородка ЛНР. Сосредоточенным огнём ракетных войск и артиллерии все попытки ВСУ навести переправы через реку были сорваны", — отметил он.

ВС РФ уничтожили до 30 украинских военных при попытке переправы через реку Оскол
ВС РФ уничтожили до 30 украинских военных при попытке переправы через реку Оскол

А 6 октября стало известно, что российские военные ракетными ударами уничтожили три понтонные переправы Вооружённых сил Украины через реку Ингулец.

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ТАСС / Егор Алеев

Александра Вишнякова
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