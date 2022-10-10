ВС РФ сорвали попытки украинских военных переправиться через реку на Краснолиманском направлении

Российские ракетчики и артиллеристы сорвали попытки Вооружённых сил Украины навести переправы через реку Жеребец на Краснолиманском направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На краснолиманском направлении подразделения ВСУ безуспешно пытались форсировать реку Жеребец в районах населённых пунктов Макеевка и Райгородка ЛНР. Сосредоточенным огнём ракетных войск и артиллерии все попытки ВСУ навести переправы через реку были сорваны", — отметил он.