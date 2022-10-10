Удары по инфраструктуре Украины должны отрезвить киевскую власть, уверен политолог

Удары по Киеву, Харькову и ряду украинских регионов должны отрезвить власти Украины, которые атаковали Крымский мост, республики Донбасса, Запорожскую и Херсонскую области. Об этом заявил политолог Юрий Светов в эфире телеканала "360".

По его словам, в последние дни россияне задавались вопросом о безнаказанности деятельности ВСУ, которые обстреливают районы Белгородской, Курской, Калужской областей, проводят диверсии на газопроводах, атакуют Крымский мост и надеются, что Москва не отомстит.

"[Теперь] ответный удар должен произвести отрезвление не только на украинскую власть, но и на тех, кто продолжает твердить, что туда надо поставлять оружие", — сказал Светов.