Удары по инфраструктуре Украины должны отрезвить киевскую власть, уверен политолог
Политолог Светов назвал взрывы в Киеве попыткой отрезвить украинскую власть
Удары по Киеву, Харькову и ряду украинских регионов должны отрезвить власти Украины, которые атаковали Крымский мост, республики Донбасса, Запорожскую и Херсонскую области. Об этом заявил политолог Юрий Светов в эфире телеканала "360".
По его словам, в последние дни россияне задавались вопросом о безнаказанности деятельности ВСУ, которые обстреливают районы Белгородской, Курской, Калужской областей, проводят диверсии на газопроводах, атакуют Крымский мост и надеются, что Москва не отомстит.
"[Теперь] ответный удар должен произвести отрезвление не только на украинскую власть, но и на тех, кто продолжает твердить, что туда надо поставлять оружие", — сказал Светов.
Кроме того, Украину предупреждали, что просто так нападать на новые регионы РФ нельзя, неоднократно говорилось и о красных линиях. И сегодня настоящие патриоты страны подумали, что Россия наконец-то стала отвечать так, как надо, подчеркнул политолог. Светов также добавил: хотя в Незалежной с начала СВО процветает антироссийская риторика, россияне, поддерживающие спецоперацию, сочувствуют обычным украинцам.
Напомним, мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в центре города. По словам советника главы МВД Украины Антона Геращенко, одна из ударивших по столице ракет упала на улице Владимирской, где расположены офисы Службы безопасности Украины, также неподалёку находится офис украинского президента. Взрывы случились во многих областях страны. Позднее президент РФ Владимир Путин заявил, что удары по объектам Украины нанесены по предложению Минобороны.
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