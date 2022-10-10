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Регион
Опубликовано 10 октября 2022, 11:06
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Пять областей Украины остаются без электричества после ракетных обстрелов

Львовская, Полтавская, Сумская, Харьковская и Тернопольская области Украины остаются без электричества после ракетных обстрелов. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"Отсутствует электроснабжение в пяти областях: Львовской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Тернопольской. На остальной территории Украины электроснабжение нарушено частично", — сказано в записи на сайте ведомства.

К тушению пожаров и аварийно-спасательным работам привлечено более тысячи человек и около 120 единиц техники.

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Напомним, о взрывах в центре Киева ранее сообщил мэр Виталий Кличко. По словам советника главы МВД Украины Антона Геращенко, одна из ракет упала на улице Владимирской, где расположены офисы Службы безопасности Украины и украинского президента. Ещё одна ракета ударила рядом с "мостом Кличко" в центре украинской столицы. Взрывы фиксируют во многих областях страны. Ряд крупных городов остался без света и воды в результате повреждения ключевых объектов инфраструктуры.

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Сайт ГСЧС Украины

Артур Лапсаков
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