Пять областей Украины остаются без электричества после ракетных обстрелов
Львовская, Полтавская, Сумская, Харьковская и Тернопольская области Украины остаются без электричества после ракетных обстрелов. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
"Отсутствует электроснабжение в пяти областях: Львовской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Тернопольской. На остальной территории Украины электроснабжение нарушено частично", — сказано в записи на сайте ведомства.
К тушению пожаров и аварийно-спасательным работам привлечено более тысячи человек и около 120 единиц техники.
Напомним, о взрывах в центре Киева ранее сообщил мэр Виталий Кличко. По словам советника главы МВД Украины Антона Геращенко, одна из ракет упала на улице Владимирской, где расположены офисы Службы безопасности Украины и украинского президента. Ещё одна ракета ударила рядом с "мостом Кличко" в центре украинской столицы. Взрывы фиксируют во многих областях страны. Ряд крупных городов остался без света и воды в результате повреждения ключевых объектов инфраструктуры.
Сайт ГСЧС Украины