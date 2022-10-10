Пять областей Украины остаются без электричества после ракетных обстрелов

Львовская, Полтавская, Сумская, Харьковская и Тернопольская области Украины остаются без электричества после ракетных обстрелов. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"Отсутствует электроснабжение в пяти областях: Львовской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Тернопольской. На остальной территории Украины электроснабжение нарушено частично", — сказано в записи на сайте ведомства.