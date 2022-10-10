ВСУ провалили попытку наступления на Николаевско-Криворожском направлении

Российские военные остановили наступление ВСУ на Николаевско-Криворожском направлении и отбросили противника на исходные позиции. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Николаевско-Криворожском направлении ВСУ вели наступательные действия силами до трёх батальонных тактических групп и подразделения иностранных наёмников в направлениях населённых пунктов Брускинское, Безыменное, Садок и Суханово Херсонской области. Активными действиями российских войск противник был отброшен на исходные позиции", — сказал он в ходе брифинга.

Конашенков также уточнил, что в результате было уничтожено более 60 украинских военных, девять танков, 16 боевых машин и 17 автомобилей.