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Регион
Опубликовано 10 октября 2022, 11:09
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ВСУ провалили попытку наступления на Николаевско-Криворожском направлении

В МО РФ заявили о провале попытки наступления ВСУ на Николаевско-Криворожском направлении

Российские военные остановили наступление ВСУ на Николаевско-Криворожском направлении и отбросили противника на исходные позиции. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Николаевско-Криворожском направлении ВСУ вели наступательные действия силами до трёх батальонных тактических групп и подразделения иностранных наёмников в направлениях населённых пунктов Брускинское, Безыменное, Садок и Суханово Херсонской области. Активными действиями российских войск противник был отброшен на исходные позиции", — сказал он в ходе брифинга.

Конашенков также уточнил, что в результате было уничтожено более 60 украинских военных, девять танков, 16 боевых машин и 17 автомобилей.

ПВО РФ уничтожила шесть дронов ВСУ, сбила шесть снарядов HIMARS и три ракеты HARM
ПВО РФ уничтожила шесть дронов ВСУ, сбила шесть снарядов HIMARS и три ракеты HARM

Ранее Минобороны показало видео с запуском ракет, которые 10 октября ударили по военным объектам Украины. Все назначенные цели были поражены, подчеркнули в ведомстве.

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Flickr / Ministry of Defense of Ukraine

Наталья Исакова
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