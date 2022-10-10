Путин заявил, что Киев давно использует террористические методы
Киев уже давно использует террористические методы. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в ходе оперативного совещания с постоянными членами Совета безопасности.
Фрагмент совещания Путина с постоянными членами Совета безопасности. Видео © LIFE
"Очевидно, что заказчики и исполнители теракта на Крымском мосту — это украинские спецслужбы. Киевский режим давно использует террористические методы: это убийства общественных деятелей, журналистов, учёных, причём как на Украине, так и в РФ", — отметил глава государства.
Кроме того, Путин заявил, что Киев пытался подорвать "Турецкий поток". Также, по словам российского лидера, украинские власти совершили три теракта на Курской АЭС. Путин подчеркнул, что оставлять без ответа подобные преступления попросту невозможно.
Напомним, что в субботу, 8 октября, на Крымском мосту произошёл подрыв грузовика, из-за чего было разрушено дорожное полотно. По данным Следственного комитета, погибло три человека, но позже СМИ сообщили о пяти жертвах. Двое из них — супруги-гиды из Петербурга. В связи с ЧП на Крымском мосту по поручению президента Владимира Путина была создана правительственная комиссия, её возглавил вице-премьер Марат Хуснуллин. В воскресенье глава государства провёл встречу с главой СК Александром Бастрыкиным, на которой обсуждалась ситуация с подрывом грузовика на Крымском мосту. Путин заявил, что авторами, исполнителями и заказчиками подрыва Крымского моста являются спецслужбы Украины.
Кадр из видео LIFE