Путин заявил, что Киев давно использует террористические методы

Киев уже давно использует террористические методы. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в ходе оперативного совещания с постоянными членами Совета безопасности.

Фрагмент совещания Путина с постоянными членами Совета безопасности. Видео © LIFE

"Очевидно, что заказчики и исполнители теракта на Крымском мосту — это украинские спецслужбы. Киевский режим давно использует террористические методы: это убийства общественных деятелей, журналистов, учёных, причём как на Украине, так и в РФ", — отметил глава государства.