Путин заявил, что Украина пыталась подорвать один из участков "Турецкого потока"

Киев пытался совершить теракт в отношении газопровода "Турецкий поток". Об этом в ходе заседания Совета безопасности заявил президент России Владимир Путин.

Путин заявил о попытке Украины подорвать один из участков "Турецкого потока". Видео © LIFE

"Совершён целый ряд терактов и попыток подобных преступлений в отношении объектов электроэнергетики и газотранспортной инфраструктуры нашей страны, включая попытку подрыва на одном из участков газотранспортной системы "Турецкий поток", — сказал глава государства.