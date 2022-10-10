Путин заявил, что Украина пыталась подорвать один из участков "Турецкого потока"
Киев пытался совершить теракт в отношении газопровода "Турецкий поток". Об этом в ходе заседания Совета безопасности заявил президент России Владимир Путин.
Путин заявил о попытке Украины подорвать один из участков "Турецкого потока". Видео © LIFE
"Совершён целый ряд терактов и попыток подобных преступлений в отношении объектов электроэнергетики и газотранспортной инфраструктуры нашей страны, включая попытку подрыва на одном из участков газотранспортной системы "Турецкий поток", — сказал глава государства.
По его словам, всё это доказано объективными данными, в том числе показаниями задержанных исполнителей этих терактов.
Напомним, что в субботу, 8 октября, на Крымском мосту произошёл подрыв грузовика, из-за чего было разрушено дорожное полотно. По данным Следственного комитета, погибло три человека, но позже СМИ сообщили о пяти жертвах. Двое из них — супруги-гиды из Петербурга. В связи с ЧП на Крымском мосту по поручению президента Владимира Путина была создана правительственная комиссия, её возглавил вице-премьер Марат Хуснуллин. В воскресенье глава государства провёл встречу с главой СК Александром Бастрыкиным, на которой обсуждалась ситуация с подрывом грузовика на Крымском мосту. Путин заявил, что авторами, исполнителями и заказчиками подрыва Крымского моста являются спецслужбы Украины.
LIFE